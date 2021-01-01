Зеленський: нехай з COVID-19 зникне і політичний вірус розділення людей

Президент України Володимир Зеленський назвав 2021 роком нових надій і нових можливостей. Він побажав, щоб у новому році з COVID-19 зникнув і політичний вірус розділення людей.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, цивілізована країна має цінувати кожне життя, поважати кожну долю.

"Нехай разом з коронавірусом у новому році зникне і старий політичний вірус розділення людей на тих, хто "свій", і тих, кого треба підкорити або можна ігнорувати", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2021 роком. Він побажав жителям України бути здоровими і щасливими. У своєму новорічному зверненні Зеленський закликав зробити взаємоповагу заради майбутнього України національною ідеєю.

Зазначимо, уряд дозволив продовжити роботу ресторанів в новорічну ніч. Вони працювали до 7:00. Однак обмеження за кількістю відвідувачів у закладах залишилися незмінними.