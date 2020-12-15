Зеленский примет участие в заседании фракции СН. Обсудят перестановки в Кабмине

Президент Владимир Зеленский сегодня примет участие в заседании фракции "Слуга народа" (СН). Основная тема обсуждения - кадровые перестановки в Кабинете министров.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СН.

Ожидается, что встреча Зеленского с депутатами состоится вечером. На данный момент в Раде объявлен перерыв до 16:00. Сегодня парламент рассматривает бюджет на 2021 год.

Напомним, ранее сообщалось, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность назначения министров образования и энергетики.

Также РБК-Украина в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" писало, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанов, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной.

Ранее сообщалось, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в правительстве. При этом разговоры о возможных перестановках в Кабмине уже начались.