Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Глава государства проинформировал Меркель, что режим прекращения огня на Донбассе "в целом соблюдается, хотя и со сложностями". Зеленский сообщил о гибели украинского военного на этой неделе и ранении накануне разговора.
Однако, как отметил Зеленский, кроме перемирия, практически отсутствует прогресс в отношении других аспектов мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности парижского саммита "нормандской четверки".
Кроме того, стороны признали конструктивными недавние переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине.
"Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - добавили в ОП.
Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры советников "нормандской четверки" по Донбассу. По результатам переговоров советники решили встретиться снова.
Добавим, с начала 15 января пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушали перемирие на Донбассе.