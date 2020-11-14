Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, идя на такие решения, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом.

"В некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев", - отметил он.

Как пояснил глава государства, соблюдение карантинных ограничений поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Офисе президента рассказали о намерении провести совещание с мэрами городов из-за игнорирования карантина выходного дня. Прежде всего хотят поговорить с мэрами, которые публично выступили против.