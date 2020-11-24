UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский одобрил допуск следователей в зону ООС

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский одобрил закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Речь идет о законопроекте №3984.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, в начале ноября Рада приняла этот закон во втором чтении. "За" проголосовали 279 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября парламент одобрил данный проект закона за основу в первом чтении, его принятие поддержали 292 депутата ВР.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийследователиООСЗакон