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Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки"

Новина українською → Луганская область, Пятница 06 ноября 2020 16:51
Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки" Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. На ней будет рассмотрен план по Донбассу.

Об этом президент сообщил во время брифинга в Луганской области.

"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. Будущее у нас только одно - восстановления территориальной целостности Украины, полностью прекращение огня на Донбассе", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, нормандский формат разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - заявил он.

Андей Ермак считает, что встреча политических советников нормандской четверки может пройти вскоре. По его словам, на ней стороны попробуют все-таки договориться о саммите лидеров.

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