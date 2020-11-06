Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. На ней будет рассмотрен план по Донбассу.
Об этом президент сообщил во время брифинга в Луганской области.
"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. Будущее у нас только одно - восстановления территориальной целостности Украины, полностью прекращение огня на Донбассе", - сообщил Зеленский.
Напомним, ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.
"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, нормандский формат разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - заявил он.
Андей Ермак считает, что встреча политических советников нормандской четверки может пройти вскоре. По его словам, на ней стороны попробуют все-таки договориться о саммите лидеров.