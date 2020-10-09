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Ермак рассказал, когда пройдут переговоры советников "нормандской четверки"

Новина українською → Лондон, Пятница 09 октября 2020 11:34
Ермак рассказал, когда пройдут переговоры советников "нормандской четверки" Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очередные переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе. Предполагается, что они состоятся в формате видеоконференции.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - отметил Ермак.

По его словам, благодаря договоренностям на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и советников лидеров "нормандской четверке", на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна такая встреча в нормандском формате, за которой последует результат.

Отметим, ранее РБК-Украина в материале "Нормандские" надежды: как переговоры по Донбассу оценивают в ЕС" писало, что рассчитывать на встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии пока преждевременно.

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