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Зеленский начал визит в Турцию

Новина українською → Стамбул, Пятница 16 октября 2020 12:32
Зеленский начал визит в Турцию Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Он сегодня должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

В феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставке АН-178.

Напомним, Зеленский 7 октября с официальным визитом прилетел в Великобританию, где провел ряд встреч.

Кроме того, запланированный на октябрь визит Зеленского в Беларуси был отменен, как и проведение Форума регионов двух стран в Гродно.

Еще в начале августа подтверждалась подготовка визита Зеленского в Беларусь. Но после президентских выборов отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.

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