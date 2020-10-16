ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський розпочав візит до Туреччини

Новость на русском → Стамбул, П'ятниця 16 жовтня 2020 12:32
Зеленський розпочав візит до Туреччини Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Він сьогодні має зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Сторони обговорять взаємини між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.

В лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.

Нагадаємо, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом прилетів до Великої Британії, де провів низку зустрічей.

Крім того, запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

Ще на початку серпня підтверджувалася підготовка візиту Зеленського Білорусь. Але після президентських виборів відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя