Зеленский о катастрофе МАУ: срока давности у таких преступлений нет

Иран понесет ответственность за катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"), поскольку у таких преступлений нет срока давности. Украинская сторона будет добиваться справедливых компенсаций для родственников жертв.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины катастрофы МАУ.

По его словам, виновные в этой катастрофе будут привлечены к ответственности.

"В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Иран признал вину и стороны движутся к наказанию виновных и получению компенсаций. Зеленский добавил, что скоро появится памятное место, где родственники и просто украинцы могли бы почтить память погибших.

"Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации", - сказал Зеленский.

Фото: возложение цветов в годовщину катастрофы МАУ (РБК-Украина)

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал РБК-Украина, от чего зависит размер компенсаций.

Также сообщалось, что Иран до сих пор не передал Украине данные о фигурантах катастрофы МАУ.