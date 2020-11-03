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Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили ситуацию с КСУ

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 16:54
Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили ситуацию с КСУ Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Главной темой разговора стала ситуацию вокруг Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что не может допустить ситуации, когда КСУ "будет выносить неправовые решения, уничтожающие систему антикоррупционных органов".

"Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и повысить эффективность их работы", - пояснил он.

Букиккио поддержал позицию Зеленского о необходимости восстановления доверия к судебной системе и Конституционному суду и предложил экспертизу Венецианской комиссии "в этой сложной ситуации".

Кроме того, Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над судебной реформой, проект которой сейчас разрабатывается украинским правительством.

Напомним, глава Венецианской комиссии вместе с председателем Группы государств против коррупции не поддержали инициативу Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ в неконституционный способ. В организациях призвали власть оценить все возможные последствия от такого решения.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не собирается отзывать свой законопроект относительно судей КСУ из парламента.

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