Зеленський та голова Венеціанської комісії обговорили ситуацію з КСУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Головною темою розмови стала ситуацію довкола Конституційного суду України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ході розмови Зеленський наголосив, що не може допустити ситуації, коли КСУ "буде виносити неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів".

"Моє першочергове завдання зараз - зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", - пояснив він.

Букіккіо підтримав позицію Зеленського щодо необхідності відновлення довіру до судової системи та до Конституційного суду та запропонував експертизу Венеціанської комісії "у цій складній ситуації".

Крім того, Зеленський запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над судовою реформою, проект якої зараз розробляється українським урядом.

Нагадаємо, голова Венеціанської комісії разом з головою Групи держав проти корупції не підтримали ініціативу Зеленського щодо припинення повноважень суддів КСУ у неконституційний спосіб. В організаціях закликали владу оцінити всі можливі наслідки від такого рішення.

Водночас Зеленський наголосив, що не збирається відкликати свій законопроект щодо суддів КСУ з парламенту.