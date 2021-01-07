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Зеленский о беспорядках в США: осуждаем беспрецедентное насилие

Новина українською → Киев, Четверг 07 января 2021 12:27
Зеленский о беспорядках в США: осуждаем беспрецедентное насилие Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украина осуждает беспрецедентное насилие, вызванное беспорядками в США. Украинская сторона также вдохновлена устойчивостью Конгресса, который все-таки сегодня утвердил победу Джо Байдена на выборах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - заявил Зеленский.

Напомним, по последним данным, в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. В том числе полиция подтвердила смерть протестующей Эшли Баббит, которая умерла после того, как в нее выстрелили в здании Конгресса.

Накануне в Конгрессе США на совместном заседании законодатели собрались утвердить официальные результаты выборов президента. Сторонники действующего главы государства Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне, после чего прорвались в Конгресс.

На подавление беспорядков бросили дополнительные силы полиции и Национальной гвардии. Спустя несколько часов здание Конгресса зачистили от демонстрантов.

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