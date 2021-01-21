Заместителя Уруского уволили после скандала с полицией

Кабинет министров Украины сегодня принял решение уволить заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Он ездил выпившим и поскандалил с патрульными.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал сегодня правительство для увольнения Немилостивого.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра, - написал Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Скандал с полицией

Ночью в Киеве на улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения и был пьян.

Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью.

Реакция Уруского

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский резко отреагировал на такие действия его заместителя. Он считает это неприемлемым и таким, что подрывает авторитет представителя исполнительной власти.

Также он выступил за увольнение Виталия Немилостивого.

Напомним, Денис Шмигаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства.