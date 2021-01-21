Заместитель Уруского ездил пьяным и поскандалил с полицией, его хотят уволить

В Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними. Это случилось поздно ночью.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

На улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Потом оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью. Патрульные взяли его в наручники.

Це - Віталій Немилостивий! Заступник Олега Уруського - віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Був зупинений патрульними, які запідозрили його у водінні нетверезим. Як справжній провладний папік, Немилостивий наказав "убрати руки"! Posted by Зупини_Лося on Wednesday, January 20, 2021

Шмыгаль собирает Кабмин

Сегодня ночью премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, что собирает внеочередное заседание.

"На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых", - написал он.

Реакция Уруского

На своей странице в Facebook министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал, что поступок его заместителя является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти.

"Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - написал он.

Напомним, ранее произошел похожий скандал. Бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак обвиняют за нападение на полицейского.