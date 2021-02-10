Законопроект не должен пройти: правозащитники раскритиковали реформу СБУ
Правозащитники раскритиковали законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Верховная рада ранее одобрила документ за основу.
Проект планирует дать ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.
Контрразведчики получат право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы.
Кроме того, СБУ займется выявлением второго гражданства у госчиновников, правоохранителей и судей, а также будет участвовать в их конкурсном отборе.
Спецслужбисты также смогут слать как юридическим, так и физическим лицам официальные предостережения о "недопустимости противоправного поведения". За отказ явиться для получения такого уведомления предусмотрено наказание.
"Правозащитники видят в таких широких полномочиях контрразведки обширный простор для злоупотреблений. Глава Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко видит в этом желание СБУ сохранить влияние на политические процессы в стране и использовать полномочия правоохранительных ведомств", - сказано в материале.
Павличенко полагает, что спецслужба пытается узаконить сложившуюся ранее практику незаконных обысков, задержаний и арестов. Но теперь под видом официальных полномочий контрразведки.
"Грубо говоря, это даже не шаг назад, а это просто позиция нахрапистого утверждения своей власти. Такого быть не должно, и потому этот законопроект не должен пройти", - отметил правозащитник.
Опасения вызывает и норма о праве Службы безопасности Украины втайне перемещать через госграницу товары и людей.
Павличенко прямо называет эту функцию прикрытием для контрабанды со стороны силовиков.
Напомним, ранее Верховная рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 285 нардепов.
Как писало РБК-Украина, в конце мая 2020 года соответствующий законопроект Рада отправила на повторное первое чтение. За это проголосовали 287 парламентариев.