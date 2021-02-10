Законопроект не повинен пройти: правозахисники розкритикували реформу СБУ

Правозахисники розкритикували законопроект про реформу Служби безпеки України . Верховна рада раніше схвалила документ за основу.

Проект планує дати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності.

Контррозвідники отримають право без санкції суду входити на підприємства і домоволодіння, опитувати людей і навіть блокувати інформаційні ресурси.

Крім того, СБУ займеться виявленням другого громадянства у держчиновників, правоохоронців і суддів, а також братиме участь в їх конкурсному відборі.

Спецслужбісти також зможуть надсилати як юридичним, так і фізичним особам офіційні застереження про "неприпустимість протиправної поведінки". За відмову з'явитися для отримання такого повідомлення передбачено покарання.

"Правозахисники бачать у таких широких повноважень контррозвідки великий простір для зловживань. Глава Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко бачить в цьому бажання СБУ зберегти вплив на політичні процеси в країні й використовувати повноваження правоохоронних відомств", - сказано в матеріалі.

Павличенко вважає, що спецслужба намагається узаконити сформовану раніше практику незаконних обшуків, затримань і арештів. Але тепер під виглядом офіційних повноважень контррозвідки.

"Грубо кажучи, це навіть не крок назад, а це просто позиція нахрапистого утвердження своєї влади. Такого бути не повинно, і тому цей законопроект не повинен пройти", - зазначив правозахисник.

Побоювання викликає і норма про право Служби безпеки України потай переміщати через держкордон товари й людей.

Павличенко прямо називає цю функцію прикриттям для контрабанди з боку силовиків.