"Выражаем протест": Украина сделала заявление из-за приговора суда РФ украинцам

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда об осуждении трех украинцев по делу "Хизб ут-Тахрир". Украина просит международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Российский суд принял решение приговорить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдера Джаппарова - на 17 лет, Реза Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021... Требуем от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Реза Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в заявлении.

Украина заявляет о системных политических преследованиях во временно оккупированном Крыму со стороны России.

"Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ней украинцев и крымских татар", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговор жителям Белогорского района Крыма, которых обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участии в организации "Хизб ут-Тахрир".