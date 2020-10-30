ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство, - Слиденко

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 14:53
Для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство, - Слиденко Фото: Игорь Слиденко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В антикоррупционных законах необходимо внести изменения в отдельные статьи, чтобы привести их в соответствие Конституции. Именно этого требуют решения Конституционного суда Украины.

Об этом на брифинге заявил судья КСУ Игорь Слиденко.

"366 статью в том виде, в котором она была, нельзя было применять и это подтверждает практика. За 2019 год были открыты 410 производств по ней, сразу закрыты - почти 360, остальные были закрыты "по дороге". Потому что состав преступления, определенный в ней, практически невозможно доказать в суде. Если из статьи не забрать два слова (намеренное неподание), то в суде ее применить невозможно", - рассказал Слиденко.

Также он высказался в адрес главы НАПК Александра Новикова, отметив, что в решениях Конституционного суда не было указаний к закрытию реестра электронных деклараций.

"Изменения, сделанные Конституционным судом, лечатся изменениями в законодательстве. Это три дня работы, ничего такого. То, что сделал господин Новиков с реестрами - это его выдумки для того, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КСУ это никак не исходит. Если он не понимал, что делать - должен был обратиться в Конституционный суд для разъяснения", - подчеркнул судья.

Ранее КСУ в заявлении подчеркнул, что поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

Также сегодня глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что суд еще не принял решение по поводу отдельных положений законов о е-декларировании. Нардепы просили проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины
NEWS
В турецком Измире произошло мощное землетрясение, есть разрушения
РБК-Украинаинформационное агентство В турецком Измире произошло мощное землетрясение, есть разрушения
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США