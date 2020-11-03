Выборы в США: как кандидаты в президенты относятся к Украине

Сегодня, 3 ноября американцы голосуют за президента. Главными оппонентами на выборах в США являются Дональд Трамп и Джо Байден. Каждый из кандидатов имеет свою историю отношений с Украиной и видение дальнейшего политического сотрудничества. Подробнее о позиции Трампа и Байдена, последние заявления политиков - в материале РБК-Украина.

"Украинское дело" в США и позиция Трампа

Противостояние кандидатов на пост президента США началось задолго до официального старта избирательной кампании, а Украина оказалась в центре скандала, который привел к объявлению импичмента Дональду Трампу.

25 сентября 2019 года между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы американский президент просил Зеленского оказать содействие в расследовании коррупционных связей семьи Байденов.

Напомним, сын Джо Байдена Хантер в 2014-2019 входил в состав совета директоров энергетической компании Burisma Group, которая занималась разработкой месторождений газа в Украине.

После обнародования содержания разговора Зеленского и Трампа демократы инициировали процедуру импичмента президента США с обвинением в злоупотреблении властью - незаконном давлении на Украину в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.

Дональд Трамп (фото: facebook.com/White House)

5 февраля 2020 Сенат оправдал Трампа по этим обвинениям. Однако для нашей страны политический скандал в США сыграл неблагоприятную роль. На протяжении нескольких месяцев эта тема активно обсуждалась в мировых СМИ, а зарубежные партнеры дистанцировались от Украины на внешнеполитической арене.

При этом Дональд Трамп заявлял, что поддерживал Украину с самого начала. В интервью каналу Fox News в ноябре 2019 американский президент рассказал, что любит украинский народ, но хочет быть уверенным, что оказываемая помощь используется по назначению.

Также он отметил, что не видит ничего плохого в том, что призывает Киев бороться с коррупцией, назвав Украину одной из самых коррумпированных стран.

"Украина - третья самая коррумпированная страна мира. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, а они коррумпированы, они воруют деньги", - сказал Трамп.

Что говорил Байден об Украине

Джо Байден во время работы на посту вице-президента США неоднократно приезжал в Киев. Его называли "куратором" украинских вопросов в политике Белого дома.

Байден заявлял, что его основным направлением деятельности в Украине является борьба с коррупцией. Он стал инициатором увольнения генерального прокурора Виктора Шокина в 2016 году, и назвал соответствующее решение Верховной рады своей заслугой.

Однако данный факт оппоненты Байдена используют против него, т.к. во время работы Шокина генпрокуратура вела расследование в отношении деятельности компании Burisma, в состав правления которой входил Хантер Байден.

Во время избирательной кампании штаб Джо Байдена обнародовал видение дальнейших отношений с Украиной в случае победы кандидата. Так, приоритетными вопросами являются: окончание войны на Донбассе, оказание военной помощи, в т.ч. летального оружия, борьба с коррупцией.

Джо Байден (фото: 4flickr.com/gageskidmore)

"Джо Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - сказано в заявлении штаба.

Напомним, всенародное голосование на президентских выборах в США проходит 3 ноября 2020, однако исход выборов решит Коллегия выборщиков. Для победы кандидату необходимо набрать более 270 голосов делегатов от штатов.

Ранее сообщалось, что кандидат от демократов Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с преимуществом до 8%.