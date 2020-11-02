Рейтинги Трампа и Байдена: кто может победить на выборах в США

3 ноября состоятся очередные выборы президента США. Демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом. Однако действующий президент Дональд Трамп имеет шансы получить лидерство в ключевых штатах и выиграть, повторив исход выборов 2016 года. Какие прогнозы на победу у кандидатов, а также данные соцопросов по штатам - в материале РБК-Украина.

Предвыборные рейтинги кандидатов

В последнюю неделю перед голосованием Джо Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. На платформе RCP представлены усредненные данные национальных опросов:

Джо Байден - 51,2%

Дональд Трамп - 43,6%

Такая динамика наблюдалась во время всей избирательной кампании - кандидат от Демократической партии лидировал в рейтингах с преимуществом от 2 до 10 пунктов в среднем.

Сходные показатели рейтингов обнародованы на аналитическом ресурсе FiveThirtyEight, который отслеживает данные государственных соцопросов:

Джо Байден - 53,3%

Дональд Трамп - 45,4%

Также на FiveThirtyEight смоделировали результат выборов, согласно которому лидером президентской гонки станет Джо Байден с вероятностью 89 из 100.

Разрыв между кандидатами составляет более 7% (коллаж РБК-Украина)

Компания YouGov провела опрос среди более 70 тысяч респондентов. По его результатам, на выборах президента Джо Байден может получить 53,1% голосов, а Дональд Трамп - 44,6%. Голоса Коллегии выборщиков вероятно распределятся следующим образом:

Джо Байден - 356

Дональд Трамп - 182

Стоит отметить, что из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества 538.

Как поддерживают Трама и Байдена в штатах

С максимальным отрывом кандидаты лидируют в штатах, которые традиционно голосуют за одни и те же партии на каждых выборах.

Для республиканца Трампа это - Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентукки, Северная Дакота, Южная Дакота, Западная Вирджиния, Вайоминг. Разрыв между оппонентами составляет 25-30%.

Демократ Джо Байден является безоговорочным лидером в своем родном штате Делавэре, а также в Калифорнии, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне.

Однако в ряде штатов у кандидатов нет очевидного преимущества, поэтому они считаются ключевыми. Согласно рейтингам, на выборах 2020 к таким штатам относятся Флорида, Огайо, Айова, Северная Каролина, Джорджия.

По прогнозу 270towin, Джо Байден может получить голоса 279 делегатов, а Дональд Трамп - 125 голосов. При этом предполагается, что 134 выборщика не определились с решением.

Поддержка кандидатов в штатах (скриншот 270towin.com)

Кто может победить в ключевых штатах

В Техасе, Огайо, Айове, которые на прошлых выборах поддержали республиканцев с опережением на 8-10%, в этом году ситуация изменилась. Разрыв с демократами сократился до 1% (по данным YouGov):

Техас - 38 выборщиков - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,2%)

- 38 выборщиков - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,2%) Огайо - 18 выборщиков - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,6%)

- 18 выборщиков - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,6%) Айова - 6 выборщиков - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,5%)

"Колеблющимися" штатами на выборах президента 2020 также являются Флорида, Пенсильвания, Северная Каролина, Аризона, Джорджия. После выборов 2016 электоральные симпатии в них изменились в пользу демократов:

Флорида - 29 выборщиков - (Байден - 51%, Трамп - 47,4%)

- 29 выборщиков - (Байден - 51%, Трамп - 47,4%) Северная Каролина - 15 выборщиков - (Байден - 50%, Трамп - 48%)

- 15 выборщиков - (Байден - 50%, Трамп - 48%) Аризона - 11 выборщиков - (Байден - 50,9%, Трамп - 46%)

- 11 выборщиков - (Байден - 50,9%, Трамп - 46%) Джорджия - 16 выборщиков - (Байден - 50,4%, Трамп - 47,5%)

Также в штатах, которые в 2016 году проголосовали за Дональда Трампа, на данный момент с большим преимуществом лидирует Джо Байден.