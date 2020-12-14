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Выборы в США: Байден получил первые голоса выборщиков

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 14 декабря, стартовала финальная часть выборов в США, когда за президента голосуют выборщики. Первый штат Вермонт уже отдал три голоса за демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что Вермонт стал первым штатом, который сообщил о результатах своей коллегии выборщиков. За будущего президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис отдали голоса трех выборщиков.

Также сообщается, что в ближайшее время станут известны результаты голосования выборщиков в Индиане, Нью-Гэмпшире и Теннеси. Остальные штаты проголосуют в течение дня.

Отметим, согласно американскому избирательному законодательству, после общенационального голосование проходит коллегия выборщиков, члены которой голосуют за кандидатов в подавляющем большинстве случаев так же, как и избиратели в их штатах.

Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. В числе представленных кандидатов Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Барака Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике

Также сообщалось, что суд отклонил иск Техаса об аннулировании победы Байдена.

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