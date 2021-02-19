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Встреча Путина и Лукашенко: в Кремле сообщили темы, которые будут обсуждаться

Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет встречу с Александром Лукашенко - непризнанным президентом Беларуси. Во время встречи будет обсуждаться сотрудничество между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в резиденции российского президента в Сочи. В ходе переговоров стороны обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - сообщили в Кремле.

Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко уже встречались в Сочи. Тогда было достигнуто соглашение о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Также тогда состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным.

Ранее о возможных темы переговоров Лукашенко и Путина сообщали в МИД Беларуси.

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