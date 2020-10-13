Всеукраинский опрос: первый пункт могут объявить уже сегодня

Первый из пунктов, которые готовят вынести на всеукраинский опрос 25 октября, могут объявить уже сегодня. Сам формат того, как этот опрос будет проходить, еще прорабатывается.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, идея президента Владимира Зеленского уже встретила яростное сопротивление, поскольку ранее политические группы не были заинтересованы в проведении реальных референдумов и опросов.

"Тем не менее, опрос будет. Окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов. Первый вопрос будет объявлен очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня", - отметил собеседник.

Он также добавил, что сейчас обсуждается сама процедура, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы и так далее.

Отметим, сегодня Зеленский объявил, что украинцам на избирательных участках предложат ответить на пять вопросов актуальной повестки дня, но не уточнил, на какие именно.

Напомним, Комитет избирателей Украины уже выступил с заявлением о том, что всенародный опрос в день голосования на местных выборах противоречит законодательству.

Летом президент внес в парламент законопроект о народовластии. Данный документ предлагает закрепление нескольких видов референдумов, в том числе по вопросу изменения территории Украины.