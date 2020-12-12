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Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов долларов кредита по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Из-за пандемии COVID-19 в Украине рискуют оказаться за чертой бедности миллион человек.

Об этом сообщает пресс-службе Всемирного банка.

Прогнозы ВБ показывают, что из-за пандемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года.

"Поддержка Всемирного банка Украине в это критическое время, направленная на защиту малоимущих, серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект борьбы с бедностью. Меры социальной защиты, которые будут поддержаны новым займом, помогут Правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на предотвращение бедности около одного миллиона украинцев ", - заявил региональный директор ВБ по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирный банк выделит Министерству здравоохранения почти 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

Также сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%.

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