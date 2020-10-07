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Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения экономики Украины

Новина українською → Киев, Среда 07 октября 2020 10:52
Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения экономики Украины Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Падение будет сильным, восстановление - медленным из-за сворачивания реформ

Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%).

Об этом говорится в прогнозе ВБ по Европе и Центральной Азии.

При этом Всемирный банк ожидает значительного медленного восстановления экономики Украины - на 1,5% в 2021 году (ранее ожидался рост на 3,0%) и на 3,1% в 2022 году.

По данным ВБ, слабый рост в 2021-2022 годах будет наблюдаться "на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ".

Как отмечается в обзоре украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет.

"Критически важным является скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", - говорится в обзоре.

По прогнозу ВБ, глубина падения экономики Украины будет зависеть от продолжительности кризиса здравоохранения, прогресса в основных незавершенных реформах и способности мобилизовать адекватное финансирование для выполнения значительных обязательств по выплате долга.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения экономики Украины

Напомним, в октябре ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году с 4,5% до 5,5%. Кроме того, прогноз восстановления в 2021 году ухудшен с 5,0% до 3,0%.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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