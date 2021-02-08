Воинские части и базы: РФ нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты в оккупированном Россией Крыму. РФ нарастила военный потенциал более чем вдвое.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Указано, что на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, где в конце 2020 года посреди степи появилась военная база.
В Наццентре обращают внимание, что еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а "уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть".
"Когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", - прокомментировал начальник информационно-аналитического центра ведомства Сергей Янчевский.
Снимки свидетельствуют, что недавно рядом с Керчью появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.
Кроме того, на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.
Напомним, США не собираются смягчать санкции в отношении России, введенные после аннексии Крыма у Украины. Эта позиция неизменна у Штатов и их партнеров.
Как писало РБК-Украина, омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и временно оккупированного Крыма. По ее данным, речь идет о более 100 пленных.