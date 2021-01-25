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Назначение Витренко: когда нардепы рассмотрят вопрос

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 22:01
Назначение Витренко: когда нардепы рассмотрят вопрос Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Верховная Рада завтра не будет рассматривать вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики. Однако нардепы планируют проголосовать до конца этой недели.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал нардеп Александр Корниенко.

По его словам, для голосования за назначение Витренко еще нужно собрать необходимое количество голосов.

"Голосование за Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов", - сказал Корниенко.

Он добавил, что в этот раз кандидатура Витренко должна получить большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре, в частности, благодаря поддержке со стороны Владимира Зеленского.

Также Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен полноценный министр, а не исполняющий обязанности.

Напомним, фракция СН еще не собрала необходимое количество голосов для назначения Витренко министром. Народные депутаты продолжат собирать подписи за его назначение завтра, 26 января.

Как писало РБК-Украина, Витренко заявил, что в случае провала голосования за его назначение он уйдет из Минэнергетики. Он планирует заниматься бизнесом.

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Новости Украины Политика Юрий Витренко назначение Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко
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