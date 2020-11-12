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Видеоконференция советников "нормандской четверки": о чем будут говорить

Автор: Дмитрий Левицкий

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" пройдет в формате видеоконференции 13 ноября. Основной темой переговоров станет оживление работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, советников лидеров "нормандской четверки" обсудят план действий для восстановления мира на Донбассе, который предложил украинская сторона.

Он добавил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, поэтому предлагает конструктивные шаги для этого.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - подчеркнул Жовква.

Напомним, видеоконференция советников "нормандской четверки" была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отмечал, что советники обсудят "все шаги на будущее".

Кроме того, украинская делегация в ТКГ заявляла, что предложенный Украиной план восстановления мира на Донбассе был взят за основу.

В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Денис Гармаш опроверг взятие за основу украинского плана по Донбассу.

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