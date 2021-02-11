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Верховний суд прийняв позов щодо санкцій проти каналів Козака

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 20:40
Верховний суд прийняв позов щодо санкцій проти каналів Козака Фото: Верховний суд України (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Верховний суд України прийняв до розгляду позов щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Перші два були відхилені судом.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Судове провадження буде відкрито заа позовом № 9901/26/21. У ньому громадянин України оскаржує указ президента про санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох його телеканалів (Zik, "112 Україна" та NewsOne), стверджуючи про порушення його права на отримання інформації з інформаційних програм, які транслювалися на цих телеканалах.

Позивач вважає, що це є порушенням прав людини відповідно до статей 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00.

Нагадаємо, Верховний суд України в четвер відхилив два позову щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne. Він визнав їх необґрунтованими і відправив на виправлення недоліків позивачам.

Увечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

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