Венедиктова заявила о расследовании 60 производств по делам Майдана

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана. Сообщено о подозрении 37 лицам.

Об этом она заявила в видеообращении.

По ее словам, прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.

Также генпрокурор сообщил, что объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По ее словам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти

Отметим, РБК-Украина писало, что Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича и назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции.

В 2020 году, по данным Венедиктовой, прокурорами направлены в суд 19 обвинительных актов по 25 лицам. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователя, а также 6 гражданских лиц.

С начала расследования направлены 110 обвинительных актов в отношении 206 человек.

"Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 лица. Однако, по процессуальному руководству прокуроров областных прокуратур, в производствах этой категории направлены в суд 106 обвинительных актов в отношении 123 человек. Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 24 человек", - заявила она.

Отметим, более подробно о годах расследований этого дела в материале РБК-Украина "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".