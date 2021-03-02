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ВАКС отменил закрытие дела Насалика. Его направили на новое рассмотрение

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 17:36
ВАКС отменил закрытие дела Насалика. Его направили на новое рассмотрение Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила закрытие дела Игоря Насалика - бывшего министра энергетики и угольной промышленности. Его подозревают в недостоверном декларировании.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в Facebook.

Сообщается, что палата отменила постановление о закрытии уголовного производства. Сегодня были рассмотрены жалобы на решение ВАКС от 24 ноября 2020 года.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - говорится в сообщении.

Напомним, дело против Насалика закрыли осенью прошлого года. Тогда на заседании прокурор считал, что у суда нет оснований для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для поддержания государственного обвинения в суде.

Тогда решение суда было связано с тем, что на тот момент Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

По версии следствия, Насалик не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти на 1,25 млн долларов.

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