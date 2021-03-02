ВАКС скасував закриття справи Насалика. Її направили на новий розгляд
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала закриття справи Ігоря Насалика - колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості. Його підозрюють в недостовірному декларуванні.
Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС Facebook.
Повідомляється, що палата скасувала постанову про закриття кримінального провадження. Сьогодні були розглянуті скарги на рішення ВАКС від 24 листопада 2020 року.
"За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала рішення, що оскаржується, і призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, справу проти Насалика закрили восени минулого року. Тоді на засіданні прокурор вважав, що у суду немає підстав для продовження розгляду справи, а у прокурора - для підтримання державного обвинувачення в суді.
Тоді рішення суду було пов'язано з тим, що на той момент Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
За версією слідства, Насалик не вніс в електронні декларації за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань майже на 1,25 млн доларів.