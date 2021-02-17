UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Когда в Украине может вступить в силу адаптивный карантин: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины сегодня рассмотрит постановление о возвращении адаптивного карантина. Оно может вступить в силу 22 февраля.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Сегодня Кабмин может вернуть в Украину "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

"Это постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать во время адаптивного карантина.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.

Кроме того, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины датаКарантин
Читайте также
Кабмин сегодня продлит карантин и вернет зоны
Адаптивный карантин 2.0. Украину поделят на зоны, но по-новому: как
Прогноз погоды