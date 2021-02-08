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Адаптивный карантин: "красная зона" будет вводиться отдельным решением

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 13:50
Адаптивный карантин: "красная зона" будет вводиться отдельным решением Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "красная зона" будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.

Адаптивный карантин планируют в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабинета министров. При этом, законодательство обязывает правительство сообщать об ограничениях заранее и у украинцев будет время подготовиться к новому распределению.

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