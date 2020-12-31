В Украине судьям по-новому будут вручать протоколы об админправонарушениях

В Украине изменился механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Судья может по своему желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон в середине декабря.

Как писало РБК-Украина, в Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Соответствующие законы ранее вступили в силу.