Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму

Украина выступает за создание позиции специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма. В Киеве считают Евросоюз хорошим партнером.

Об этом в интервью Anadolu заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, кризисы происходят непосредственно на территории Европы и заслуживают особого внимания ЕС.

"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма.

"Россия русифицирует Крым. Меджлис крымских татар - представительный орган - запрещен. Обучение на украинском языке доступно только 0,2% школьников Крыма. Все это явное нарушение международного гуманитарного права", - подчеркнул Кулеба.

Он уверен, что Россия в конечном итоге уйдет из Крыма, а Украина вернет свой суверенитет.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев планирует пригласить Москву к участию в Крымской платформе.

Отметим, международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова запланирован на май 2021 года. Он должен состояться в Киеве.