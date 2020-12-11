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Украина впервые за 70 лет стала председателем Дунайской комиссии

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 15:58
Украина впервые за 70 лет стала председателем Дунайской комиссии Фото: Любовь Непоп (hungary.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп стала главой Дунайской комиссии. Впервые за 70 лет Украина будет председательствовать в этой международной организации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Непоп будет председательствовать в Дунайской комиссии с 2021 по 2023 год.

"Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Дунайская комиссия является международной межправительственной организацией, которая была учреждена Конвенцией о режиме судоходства на Дунае в 1948 году. Основные цели деятельности комиссии - обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае.

В Дунайскую комиссии входят Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина стала членом комиссии в 1949 году.

Напомним, недавно Верховная рада одобрила закон "О внутреннем водном транспорте". Документ содержит положения, касающиеся государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта.

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