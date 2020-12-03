Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте": что изменится

Верховная рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении. Соответствующий законопроект №1182-1-д поддержали 276 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В законе прописано госрегулирование в сфере внутреннего водного транспорта, основы его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.

Устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.

Штрафы для судовладельцев

Закон предусматривает, что за нарушения на судовладельцев накладываются административно-хозяйственные штрафы.

За загрузку судна внутреннего плавания свыше грузовой марки грозит наказание в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Такой же штраф предусмотрен за выход в рейс судна внутреннего плавания, которое не имеет судовых документов или состояние корпуса или судовые механизмы и оборудование которого не отвечают установленным требованиям.

Выход в рейс судна внутреннего плавания, не зарегистрированного в установленном порядке или с отключенным или неисправным оборудованием для автоматической идентификации судна, или с внесенными в такое оборудование недостоверными данными, будут наказывать штрафом в 5 тысяч таких минимумов (85 тысяч гривен).

За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором Украины, предусмотрен штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).

За осуществление деятельности без внесения в Реестр объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта владельцев речных портов (терминалов) будут штрафовать. Размер наказания составляет 3 тысячи таких минимумов (51 тысяча гривен).

При этом в случае совершения одним лицом двух или более правонарушений штраф налагается за каждое правонарушение в отдельности.

Напомним, в конце апреля Рада одобрила этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в феврале комитет по вопросам транспорта рекомендовал парламенту принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Так, члены комитета поддержали проект закона №1182-1-д, который был доработан и представлен 45 нардепами.

Отметим, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший тогда Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.