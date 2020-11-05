Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.

"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал он

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. В частности, максимальные ограничения будут устанавливать в регионах с заболеваемостью более 320 на 100 тысяч населения, где процент положительных результатов при тестировании превышает 20%.

Кроме того, Киев усиливает контроль масочного режима в метро.

Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство прогнозирует до конца года до 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день.