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Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 20:58
Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.

"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал он

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. В частности, максимальные ограничения будут устанавливать в регионах с заболеваемостью более 320 на 100 тысяч населения, где процент положительных результатов при тестировании превышает 20%.

Кроме того, Киев усиливает контроль масочного режима в метро.

Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство прогнозирует до конца года до 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день.

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