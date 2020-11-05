ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 20:58
Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Міністерство охорони здоров'я України підписало дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підписання угоди відбулося в онлайн режимі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

За його словами, документ визначає чітку "дорожню карту" подальшої спільної роботи.

"Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров'я", - написав він

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати у регіонах із захворюваністю більше ніж 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Крім того, Київ посилює контроль масочного режиму в метро.

Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прогнозує до кінця року до 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом в день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Максим Степанов ВООЗ угода
NEWS
Лівий берег Києва може залишитися без світла: у КМДА назвали причину
РБК-Українаінформаційне агентство Лівий берег Києва може залишитися без світла: у КМДА назвали причину
DAILY
Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік