Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь". Документ должен способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, правительство должно продолжить до 180 дней на год срок временного пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство намерено внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению видов на жительство для этих категорий белорусов. Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских IT-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы для работы, выданные в Беларуси.

Правительство также должно запустить информационный портал для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

"Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в начале сентября Зеленский поручил правительству разработать законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине. Документы должны быть вынесены на рассмотрение Верховной рады в трехмесячный срок.

Также РБК-Украина писало, что в Раду внесли закон о стимулировании развития ІТ.