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Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в "оборонке"

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подписали ряд двусторонних соглашений. В частности, стороны договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран и глава госагентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали соглашение, в котором говорится о намерениях совместно строить боевые корабли, беспилотники и турбинные двигатели.

Еще одно соглашение было подписано с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Документ определяет направления и принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации и порядок обмена разведывательной информацией.

"Мы имеем общую точку зрения и относительно дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, во время визита Зеленского в Британию оборонные министерства стран договорились о совместном строительстве ракетного катера. В ближайшее время в Украину прибудут британские специалисты.

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