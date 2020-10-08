Украина и Британия хотят совместно создать ракетный катер, - Минобороны
Украина и Великобритания намерены совместно создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных. В ближайшее время Украину посетят британские эксперты для проведения консультаций.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи украинского министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.
В ведомстве отметили, что речь идет не только о кораблях, но и о развитии инфраструктуры, адаптированной для взаимодействия с военно-морской мощью НАТО.
Напомним, ранее Британия согласилась поставлять Украине современные образцы военной техники и новейшего высокоточного вооружения.
Кроме того, в Лондоне Таран и Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.
Как писало РБК-Украина, меморандум предусматривает выделения почти 1,4 млрд евро на военно-морской флот Украины.