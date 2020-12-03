Украина в ТКГ: РФ пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе

Российская Федерация пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Вместе нормандского формата в РФ хотят перейти к дискуссии между Украиной и представителями ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В украинской делегации отметили, что Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН.

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - сообщили в ТКГ.

Также в украинской делегации отметили, что руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".

"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", - добавили в ТКГ.

Напомним, вчера Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО через Совет безопасности ООН. При этом благодаря украинским партнерам данная попытка не удалась.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.