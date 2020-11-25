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Украина в ТКГ предлагает провести нормандскую встречу до конца года

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки". Предложение было высказано на сегодняшнем заседании ТКГ.

Об этом сообщила пресс-служба украинской стороны ТКГ.

По мнению Кравчука, на саммите лидеры Украины, Германии, Франции и России смогли бы подвести итоги попыток выполнить договоренности, которых достигли на встрече в Париже в декабре 2019 года, а также обсудить планы относительно их дальнейшего выполнения.

"Консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - пояснили в ТКГ.

Кроме того, Кравчук потребовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию по выполнению договоренностей "нормандской четверки" до конца 2020 года.

Напомним, недавно Кравчук называл условие проведения следующей встречи "нормандской четверки".

В то же время в украинской делегации в ТКГ говорили, что встреча в нормандском формате планируется до 24 декабря.

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