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Кравчук назвал условие следующей встречи "нормандской четверки"

Новина українською → Украина, Пятница 20 ноября 2020 03:50
Кравчук назвал условие следующей встречи "нормандской четверки" Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже. Последняя встреча была 9 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью hromadske.

Кравчук напомнил, что решения, которые принимались в Париже, одобрил также президент России Владимир Путин.

"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предыдущие соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там обозначены", - сказал глава ТКГ.

По его словам, если одна из сторон не выполняет договоренности достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в "нормандском формате".

Ранее также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал предпосылки для встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что политические советники договариваются о проведении саммита "нормандской четверки" еще в 2020 году.

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