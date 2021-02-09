UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина сможет получить 30 млн долларов. Но надо вакцинировать 10 млн граждан

Автор: Юлия Струк

Украина и Всемирный банк работают над проектом "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". В рамках него наше государство может получить 90 млн долларов займа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Популярные новости
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным", - отметил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Во время совместного совещания Минфина и Минздрава со Всемирным банком стороны обсудили поддержку сферы здравоохранения по вакцинации от коронавируса. Эта поддержка предусматривает пополнение общего фонда государственного бюджета.

Подчеркивается, что показателем выполнения определят процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз.

"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США... Решено в дальнейшем продолжать коммуникацию по реализации этого проекта", - указано в сообщении.

Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса начнется уже на следующей неделе. Иммунизация населения будет проводиться только безопасными вакцинами.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Так, Минздрав планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Всемирный банкМинистерство финансов Украинывакцина от коронавируса
Читайте также
Четыре вакцины для Украины. Что известно о Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax
Минздрав хочет обеспечить доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года
Прогноз погоды