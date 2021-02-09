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Минздрав хочет обеспечить доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 00:50
Минздрав хочет обеспечить доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, поэтому речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не обеспечение обязательной прививки.

“Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа - это граждане, которые входят в разные группы риска, или по профессиональному признаку, или по возрасту, или те которые имеют сопутствующие заболевания”, - сказал Степанов.

Напомним, Украина договорилась о поставках 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что вакцины уже в ближайшее время доставят в Украину.

К слову, вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Также стало известно, как пройдет первый из пяти этапов.

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