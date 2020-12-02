ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина хочет больше учений НАТО на своей территории, - Кулеба

Новина українською → Стамбул, Среда 02 декабря 2020 20:04
Украина хочет больше учений НАТО на своей территории, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории. Также хочет больше взаимодействия с альянсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-встречи совета НАТО при участии Украины и Грузии.

"Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, хочет больше учений на своей территории", - сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что высказал желание Украины получить от альянса план действий по членству в организации.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 году на саммите Альянса. Он отметил, что такой курс Украины закреплен в Конституции Украины.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО
NEWS
Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: где его проведут
РБК-Украинаинформационное агентство Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: где его проведут
DAILY
Репетиция локдауна: как полиция готовится к ужесточению карантина
Виталий Носач, Владислав Красинский Репетиция локдауна: как полиция готовится к ужесточению карантина